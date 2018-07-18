Количество зарегистрированных легковых автомобилей в Казахстане увеличилось

БАКУ /Trend/ - Количество зарегистрированных легковых автомобилей в Казахстане в январе-мае текущего года составило 332 908, что на 67,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает в среду Комитет по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

По состоянию на первое июня текущего года количество зарегистрированных легковых автомобилей в Казахстане составило 3,8 миллиона единиц.

На первое июня текущего года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 28 тысяч страховых выплат на сумму 10,1 миллиарда тенге.

За отчетный период было зарегистрировано 5565 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), что на три процента меньше, чем годом ранее. При этом в ДТП пострадали 7800 человек.

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