МАГАТЭ и Россия подписали договор по транспортировке урана в Казахстан

17 сентября 2018 15:08 (UTC+04:00)

Международное агентство по атомной энергии и РФ в понедельник подписали имплементирующее соглашение по транспортировке низкообогащенного урана (НОУ) и оборудования, необходимого для работы банка НОУ МАГАТЭ в Казахстане, передает РИА Новости.

Договор подписали заместитель генерального директора по логистике АО "Техснабэкспорт" Олег Козин и руководитель проекта по созданию банка НОУ МАГАТЭ Марк Бассет. Подписание прошло на полях генеральной конференции МАГАТЭ, которая проходит в Вене 17-21 сентября.

Низкообогащенный уран — исходный материал для изготовления топлива для атомных электростанций. Банк НОУ МАГАТЭ — один из механизмов обеспечения гарантированных поставок ядерного топлива в разные страны в случае нарушения существующих механизмов этих поставок. Этот резерв, по сути, станет неприкосновенным запасом, который будет востребован только в случае кризисной ситуации на мировом урановом рынке.

Банк расположен на территории Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске на северо-востоке Казахстана. Здание банка было открыто в августе 2018 года.

В соответствии с ранее подписанным соглашением, МАГАТЭ будет нести расходы по приобретению, доставке, и содержанию низкообогащенного урана. Также оно понесет издержки, связанные с импортом и экспортом низкообогащенного урана и расходы по выплате налогов, сборов и пошлин. В свою очередь Казахстан будет нести расходы, связанные с непосредственным хранением низкообогащенного урана МАГАТЭ, включая оплату электроснабжения, отопления, необходимых служебных помещений и расходы на персонал, предоставляемый Казахстаном; расходы, связанные с перемещением банка в пределах Казахстана в своих нуждах.

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