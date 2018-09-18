Казахстан увеличил долю золота в золотовалютных резервах

БАКУ /Trend/ - Доля золота в золотовалютных резервах Казахстана составила 42 процентов, против 37 процентов в прошлом году. Об этом сообщают во вторник казахстанские СМИ.

Согласно данным СМИ, доля валютных активов сократилась до 58 процентов, вместо прошлогодних 63 процентов.

Сообщается также, что международные резервы Казахстана на конец августа этого года составили 30,8 миллиарда долларов, что на 5,7 процента меньше, чем годом ранее - 32,6 миллиарда долларов.

Отмечается, что подобное снижение отмечено впервые за пять лет.

В среднем, темпы роста резервов за период (на конец августа) 2013-2018 годов составляют порядка одного процента за год, а рост в денежном эквиваленте за последние пять лет составил 1,2 миллиарда долларов. На долю чистых международных резервов остается 98,4 процента или 30,3 миллиарда долларов.

В структуре резервов активы в свободно конвертируемой валюте занимают основную долю - 58,3 процента, или 18 миллиардов долларов. Годом ранее они составляли 20,7 миллиарда долларов. Золотые резервы составляют 41,7 процента, что эквивалентно 12,8 миллиарда долларов.

Отмечается, что золотовалютные резервы с учетом активов Национального фонда Казахстана на конец августа текущего года составили 87,3 миллиарда долларов - это на 3,6 процента меньше, чем годом ранее - 90,6 миллиарда долларов.

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