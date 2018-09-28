Учения государств-членов ОДКБ "Поиск-2018" пройдут в Казахстане

28 сентября 2018 09:19 (UTC+04:00)

Тактико-специальные учения с силами и средствами разведывательных служб и подразделений государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Поиск-2018" пройдут в Казахстане с 1 по 5 октября. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства обороны Казахстана, передает ТАСС.

"В учениях задействованы органы военного управления, подразделения разведки и сил специального назначения Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Вооруженные Силы Казахстана в международных учениях представят группировки Десантно-штурмовых войск и Регионального командования "Юг", - говорится в сообщении.

Международные тактико-специальные учения "Поиск-2018" проводятся в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2018" Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

"В программе командно-штабных учений - проведение тренировок управления объединенной группировкой подразделений войсковой разведки и специального назначения вооруженных сил государств-участников", - уточнили в пресс-службе.

Торжественное открытие учений состоится 1 октября на учебном полигоне "Гвардейский".

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