Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал в столице, на избирательном участке №58 во Дворце школьников, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«Самыми первыми на избирательный участок 58 пришли пожилые граждане. Для них у нас подготовлены подарки - электрические чайники, утюги, фены и посуда. Также мы будем дарить подарки 18-летним казахстанцам. По состоянию на 8:20, у нас проголосовали около 200 человек. Для нас каждый избиратель важен одинаково. Однако Елбасы мы ждали с особым трепетом», - сказала председатель избирательного участка 58 Кымбат Иргебаева.

Также свой голос на этом же избирательном участке за одного из кандидатов отдала спикер Сената Парламента РК Дарига Назарбаева.

Напомним, ранее в 07:00 по времени Нур-Султана в Казахстане началось голосование на выборах Президента РК. В Казахстане в день внеочередных выборов Президента РК голосование на избирательных участках пройдет с 07:00 часов до 20:00 часов по местному времени. На территории Казахстана и за ее пределами образованы 9 968 избирательных участков. Из числа приступивших к голосованию 48 избирательных участков начали голосование с 6 часов согласно принятых соответствующими территориальными избирательными комиссиями решений.

На 8 часов утра избирательные участки приступили к голосованию во всех регионах страны. На территории Казахстана и за ее пределами образованы 9 968 избирательных участков. Число избирателей, включенных в списки на данных участках, составляет 11 млн 947 тыс. 945 избирателей.

По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.

В выборах участвуют 7 кандидатов: Толеутай Рахимбеков, Садыбек Тугел, Дания Еспаева, Касым-Жомарт Токаев, Жамбыл Ахметбеков, Амиржан Косанов и Амангельды Таспихов.

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