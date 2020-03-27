В крупнейших городах Казахстана будет полностью приостановлена деятельность предприятий из-за угрозы коронавируса

БАКУ /Trend/ - В двух крупнейших городах Казахстана - Нур-Султан и Алматы будет приостановлена деятельность всех предприятий и организаций из-за угрозы распространения коронавируса, передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

Соответствующее распоряжение было принято в ходе селекторного совещания Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, проведенного под председательством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.

Сообщается, что госкомиссией, в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции, было утверждено решение о приостановлении с 30 марта по 5 апреля 2020 года в городах Нур-Султан и Алматы деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности. Исключение составили центральные государственные органы, акиматы, правоохранительные органы, организации здравоохранения, СМИ, продуктовые магазины, аптеки и организации жизнеобеспечения.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан. Согласно последним данным, общее число зараженных новым видом коронавирусной инфекции в Казахстане составляет 124 человек.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года, в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

(Автор: Наргиз Садыхова)