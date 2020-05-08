Усманов передал более $5 млн пострадавшим от наводнения на юге Казахстана

Бизнесмен Алишер Усманов перечислил для пострадавших от наводнения жителей Мактааральского района Туркестанской области Казахстана свыше 5 млн долларов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщила пресс-служба акима региона.

"Российский предприниматель Алишер Усманов перечислил на счет корпоративного фонда социального развития "Туркестан" 5 млн 202 тыс. долларов США пострадавшим 30 тыс. 420 гражданам, эвакуированным в результате наводнения в Мактааральском районе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что эти средства будут перечислены на 5202 лицевых счета глав семей пострадавших граждан.

Ранее сообщалось, что Усманов также передал Узбекистану $10 млн для преодоления последствий наводнения в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища.

1 мая на западе Узбекистана прорвало участок дамбы Сардобинского водохранилища. По предварительным данным, в результате погибли четыре человека, около 60 пострадали. Более 70 тыс. человек, проживающих в окрестностях водохранилища, были эвакуированы.

Для уменьшения количества воды в водохранилище Узбекистан произвел сброс, в результате чего водой наполнились несколько приграничных коллекторов Мактаральского района Туркестанской области Казахстана. Из-за притока воды произошел розлив из коллектора на границе Мактаральского района, что привело к подтоплению 14 поселков в этом районе и эвакуации более 30 тыс. жителей.