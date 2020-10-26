В Казахстане появится Единое цифровое окно для экспортёров – Digital Export

Рост экспорта через цифровизацию. Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал, как намерены добиться этого, передает Trend со ссылкой на СЦК.

«Мы наладили прямое сообщение с экспортёрами через телеграм-чат, он называется export.gov. В круглосуточном режиме наши специалисты и эксперты принимают обращения бизнеса и максимально быстро стараются решить все возникающие проблемы. Опрос экспортёров выявил системные вопросы и просьбы, с которыми обращаются наши предприниматели. Это и аналитическая поддержка экспорта, консалтинг при подготовке экспортной документации и получение льготного финансирования. На основе этого опроса, мы значительно усилили аналитический блок», - сказал министр.

С начала года 103 предприятия получили рекомендации, как лучше вести свою экспортную деятельность. Подготовлено 14 отраслевых экспресс дайджестов.

«Мы планируем консолидировать все меры господдержки, которые предоставляются 10 государственными и квазигосударственными структурами, и портал export.gov.kz превратить в Единое цифровое окно – Digital Export. Для этого уже запущены 2 пилотных проекта совместно со Сбербанк и АльфаБанк. Экспортёры могут в электронном формате подавать заявки и получать возмещение затрат», - рассказал Бахыт Султанов.