1 134 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 134 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ, сообщает официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 171 232 случаев, из них: в городе Алматы - 20635, в городе Нур-Султан - 20342, в ВКО - 19638, в Атырауской области - 15104, в Карагандинской области - 12920, в Павлодарской области - 10874, в ЗКО – 10030, в СКО - 9709, в Костанайской области - 8811, в Акмолинской области - 8558, в Алматинской области - 8377, в городе Шымкент - 5743, в Жамбылской области - 5317, в Туркестанской области - 3928, в Мангистауской области - 3905, в Актюбинской области - 3841, в Кызылординской области - 3500.