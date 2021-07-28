Казахстан включил 10 производителей меда в реестр надежных экспортеров в Саудовскую Аравию

10 предприятий по производству меда включили в реестр надежных экспортеров в Саудовскую Аравию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ», сообщил Минсельхоз РК.

2975 предприятий агропромышленного комплекса страны успешно реализуют свою продукцию в странах Евразийского экономического союза, Европейского союза, Китайской Народной Республики, Республики Корея, Узбекистан, Объединенных Арабских Эмиратах, Японии, Турции и Саудовской Аравии. В текущем году 10 казахстанских компаний по производству меда и пчеловодческой продукции, готовые экспортировать свою продукцию в Королевство Саудовской Аравии, были в включены в соответствующий реестр этой страны.

С начала года в список Главного таможенного управления КНР включено 4 предприятия, имеющих право поставок животноводческой продукции, 3 предприятия по молочной продукции, 1 предприятие по хранению, переработке и реализации рыбы и рыбной продукции.

В результате проведенной Комитетом ветеринарного контроля и надзора, работы с турецкой стороной, в реестр этой страны были включены 4 предприятия имеющих право экспорта шкур.

В планах Министерства на 2021 год продолжить расширение товарной линейки на эти рынки, а также открытие новых рынков Европейского Союза, Турции, стран Юго-Восточной Азии.