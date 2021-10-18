Свыше 1,5 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 642 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 918 146 заболевших, из них скончался 11 751 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 459 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 860 120.