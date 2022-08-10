В Баку прошли памятные мероприятия по случаю Дня Абая (ФОТО)

По случаю празднования 177-летия великого казахского поэта и просветителя 10 августа 2022 года на улице Абая Кунанбаева города Баку состоялась памятная акция с участием представителей творческой интеллигенции, абаеведов и писателей Азербайджана.

В начале мероприятия участники возложили цветы к мемориальной доске Абая, с уважением почтив его светлую память.

В своем приветствии Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов, поздравив гостей с Днем Абая, отметил, что его бесценное творческое наследие является духовным богатством казахского народа, имеющим непреходящее значение для будущих поколений. Он рассказал азербайджанским друзьям о содержании нравственной формулы Абая «Адам бол!», его призывах к гуманности, трудолюбию и просвещению. Было отмечено, что лучшие из его учеников впоследствии создали партию «Алаш» и Алашскую автономию, которая боролась за права казахского населения на землю, самоуправление, сохранение языка, национальной культуры и традиций.

Дипломат выразил благодарность абаеведам за их многолетнюю работу по переводу произведений Абая на азербайджанский язык, уважение и любовь к его наследию, которое представляет ценность для всего тюркского мира и мировой литературы.

Выступившие гости отметили, что Абай является выдающимся сыном, ученым и гордостью казахов, который показал правильный путь, ведущий свой народ к счастью и процветанию, а его творчество принадлежит всему человечеству, в то же время и братскому азербайджанскому народу.

Акция была продолжена презентацией книги «Величие Абая или попытка создания портрета мыслителя в XXI веке» Теймура Атаева – известного азербайджанского историка, публициста и теолога, исследующего проблемы геополитики, религии, литературы и искусства. В этом издании анализируется знаменитое произведение Абая «Слова назидания». Автор постарался подойти к нему с различных сторон, включая сопоставление мыслей Абая с откровениями священного Корана. При этом автор стремится разобраться, насколько славные страницы казахской истории и важные эпизоды из биографии Абая сформировали его личность, позволив выдающему просветителю сделать неоценимый вклад в казахскую мысль.

Презентация данной книги состоялась в казахской юрте, установленной на Приморском бульваре Баку в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

Мероприятие завершилось исполнением знаменитых песен и музыкальных произведений на стихи и музыку Абая. Гости также смогли продегустировать традиционные блюда казахской кухни, посмотреть видеоролики о современном развитии, культурных и туристических достопримечательностях Казахстана.