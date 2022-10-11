В Казахстане начала ускоряться месячная динамика инфляции - Нацбанк

БАКУ /Trend/ - В Казахстане месячная динамика инфляции, несмотря на снижение с пика после шокового значения в марте т.г., начала ускоряться, значительно превышая среднегодовые значения.

Об этом на заседании правительства заявил председатель Национального банка Галымжан Пирматов, передает во вторник Trend со ссылкой на правительство.

Наибольший рост цен за последние два месяца наблюдался по арендной плате за жилье, как на фоне полномасштабного начала учебного года офлайн, так и на фоне притока населения из соседней страны после объявленной частичной мобилизации, а также по услуге образования, канцелярским товарам.

В годовом выражении инфляция достигла 17,7%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 22,2%. Непродовольственная инфляция также ускорилась до 17% из-за продолжающегося удорожания импортных товаров и поддерживаемого спроса на них. Инфляция платных услуг достигла 12,3%.

По его словам, устойчивость высоких инфляционных процессов на фоне фискального стимулирования и усиление спроса в экономике, в том числе с учетом новых внешних шоков, поддерживающих высокие инфляционные ожидания, требуют дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.