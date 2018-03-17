Концерн Siemens заинтересован в развитии сотрудничества с Кыргызстаном

17 марта 2018 09:20 (UTC+04:00)

Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Федеративной Республике Германия Эринес Оторбаев накануне встретился с представителем концерна Siemens, уполномоченным по вопросам взаимодействия с государственными органами Хансом-Петером Бемом. Об этом сообщает Kabar со ссылкой на пресс-службу МИД КР.

Данная встреча проведена в продолжение переговоров министра иностранных дел КР Эрлана Абдылдаева с членом правления концерна Siemens доктором Роландом Бушем, состоявшихся в феврале 2018 года в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

В ходе встречи, представитель немецкого концерна выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Кыргызстаном в области энергетики, сообщив о готовности Siemens направить в Бишкек высокопоставленную делегацию для детального обсуждения перспектив взаимодействия в данной сфере.

В свою очередь, Оторбаев информировал собеседника о перспективных направлениях сотрудничества, в том числе и в рамках национального проекта «Таза Коом». Особо отметив, что с учетом высокого международного авторитета компании и наличием у них передового опыта в вопросах, связанных с развитием энергетических систем, посол выразил готовность оказать максимальное содействие в подготовке визита в Кыргызстан представителей концерна.

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