Производители Японии заинтересованы в создании совместных предприятий в Кыргызстане

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Кыргызстана Марат Шаршекеев побывал с ознакомительным визитом в Японии, передает Кабар.

Поездка стала возможной благодаря приглашению правительства Японии и Торгово-промышленных палат городов Токио и Осака, сообщает пресс-служба ТПП КР.

По словам Марата Шаршекеева, Япония решительно настроена на активизацию торгово-экономического сотрудничества со странами Центральной Азии, и Кыргызская Республика стала первой страной, которая в лице главы ТПП КР получила приглашение с целью ознакомления с экономическим потенциалом Японии.

Программа пребывания президента ТПП КР в Японии была весьма насыщенной. Состоялись встречи с представителями Министерства иностранных дел Японии, послом КР в Японии, Торгово-промышленных палат г.Токио, Осака и Ассоциации промышленных предприятий.

Во время переговоров с председателем ТПП г.Осака г-ном Фусэ, который также является заместителем Генсекретаря Японского оргкомитета ЭКСПО-2015, М.Шаршекеев обсудил программу помощи кыргызстанским предпринимателям при подготовке к участию в ЭКСПО-2025.

Затем программа пребывания Марата Шаршекеева продолжилось посещением промышленных предприятий - автомобильных заводов HONDA, DAIHATSU и компании по производству консервов Yamanashi Kanzume.

Во время переговоров глава ТПП КР предложил японцам рассмотреть вопрос создания совместных автомобильных предприятий на территории Кыргызстана. Поскольку у КР есть выход на многомиллионные рынки стран ЕАЭС.

Предприниматели завода по производству консервов после дегустации привезенного главой Палаты кыргызстанского меда, орехов и сухофруктов заинтересовались переработкой экологически чистой сельхозпродукции. Они также выказали готовность рассмотреть вопрос открытия производственного предприятия в Кыргызстане.

По словам Шаршекеева, Япония заявляет о своей готовности к сотрудничеству с деловыми кругами Кыргызстана. «С нашей стороны необходимо усовершенствовать законодательную базу для прихода инвесторов в части льготного налогового администрирования и создать благоприятные условия для развития иностранного предпринимательства», - отметил он.

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