Кыргызстанцы смогут находиться в Литве без визы 90 дней

10 сентября 2019 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Комитет по международным делам, обороне и безопасности парламента рассмотрел и одобрил в третьем чтении законопроект о ратификации соглашения с правительством Литвы, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

По соглашению граждане двух государств смогут находиться на территории сторон без открытия визы в течение 90 дней.

Кроме того, был рассмотрен и одобрен законопроект о снятии визовых требований у граждан с дипломатическими, служебными/специальными паспортами с правительством Королевства Бахрейн.

Отметим, что у Кыргызстана существует такое соглашение примерно с 30 странами мира.

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