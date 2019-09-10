Кыргызстанцы смогут находиться в Литве без визы 90 дней

БАКУ/Trend/-Комитет по международным делам, обороне и безопасности парламента рассмотрел и одобрил в третьем чтении законопроект о ратификации соглашения с правительством Литвы, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

По соглашению граждане двух государств смогут находиться на территории сторон без открытия визы в течение 90 дней.

Кроме того, был рассмотрен и одобрен законопроект о снятии визовых требований у граждан с дипломатическими, служебными/специальными паспортами с правительством Королевства Бахрейн.

Отметим, что у Кыргызстана существует такое соглашение примерно с 30 странами мира.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.