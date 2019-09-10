Кыргызстанцы смогут находиться в Литве без визы 90 дней

БАКУ/Trend/-Комитет по международным делам, обороне и безопасности парламента рассмотрел и одобрил в третьем чтении законопроект о ратификации соглашения с правительством Литвы, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.
По соглашению граждане двух государств смогут находиться на территории сторон без открытия визы в течение 90 дней.
Кроме того, был рассмотрен и одобрен законопроект о снятии визовых требований у граждан с дипломатическими, служебными/специальными паспортами с правительством Королевства Бахрейн.
Отметим, что у Кыргызстана существует такое соглашение примерно с 30 странами мира.
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