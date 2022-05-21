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Кыргызстан и Узбекистан обсудили перспективы развития экономического сотрудничества

Кыргызстан Материалы 21 мая 2022 16:42
Кыргызстан и Узбекистан обсудили перспективы развития экономического сотрудничества

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - Кыргызстан и Узбекистан рассмотрели вопросы дальнейшего расширения экономического сотрудничества, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экономики Кыргызстана.

В сообщении отмечается, что заместитель министра экономики Кыргызстана Канат Абдрахманов встретился с узбекской делегацией, чтобы обсудить возможности развития инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Стороны на встрече оценили перспективы производства непрерывного базальтового волокна, текстильной пряжи в Джалал-Абадской области Кыргызстана, а также налаживания сотрудничества в отраслях фармацевтики, гидроэнергетики и других потенциальных сферах сотрудничества.

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