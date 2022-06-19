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Между Минфином Кыргызстана и АО «Газпромбанк» подписан Меморандум о сотрудничестве

Кыргызстан Материалы 19 июня 2022 19:25
Между Минфином Кыргызстана и АО «Газпромбанк» подписан Меморандум о сотрудничестве

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Председатель Кабинета Министров Кыргызстана Акылбек Жапаров встретился с председателем правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» Германом Грефом на полях XXV Петербургского международного экономического форума, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Также состоялась встреча Главы Кабинета Министров с заместителем председателя правления акционерного общества «Газпромбанк» Алексеем Матвеевым.

Между Министерством финансов Кыргызской Республики и акционерным обществом «Газпромбанк» подписан Меморандум о сотрудничестве.

Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества между финансовыми институтами, обмена опытом в вопросах денежно-кредитной политики.

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