Между Минфином Кыргызстана и АО «Газпромбанк» подписан Меморандум о сотрудничестве

Председатель Кабинета Министров Кыргызстана Акылбек Жапаров встретился с председателем правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» Германом Грефом на полях XXV Петербургского международного экономического форума, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Также состоялась встреча Главы Кабинета Министров с заместителем председателя правления акционерного общества «Газпромбанк» Алексеем Матвеевым.

Между Министерством финансов Кыргызской Республики и акционерным обществом «Газпромбанк» подписан Меморандум о сотрудничестве.

Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества между финансовыми институтами, обмена опытом в вопросах денежно-кредитной политики.