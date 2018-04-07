Оглашены детали визита министра иностранных дел Таджикистана в Россию

7 апреля 2018 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Аслов 8-9 апреля посетит Россию с официальным визитом, где примет участие в переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба МИД России.

Ожидается, что министры обсудят двусторонние отношения, перспективы развития сотрудничества Москвы и Душанбе в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Стороны также планируют обменяться мнениями по международным и региональным вопросам.

"В фокусе внимания сторон также находится взаимодействие в региональных форматах (СНГ, ОДКБ и ШОС). Поддерживаем линию Душанбе как страны-председателя в СНГ в 2018 году на совершенствование деятельности организации, что будет способствовать укреплению эффективности работы содружества и его международного авторитета", — добавляют МИД.

(Автор: Али Мустафаев)

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