В Таджикистане страны СНГ обсудят сотрудничество в области окружающей среды

В Душанбе 10 октября состоится заседание межгосударственного экологического совета, на котором страны СНГ обсудят 8 вопросов в области окружающей среды, сообщает ТаджикТА во вторник.

"В частности, на встрече будут рассмотрены проблемные вопросы и перспективные направления, касающиеся сотрудничества в области окружающей среды в СНГ, а также вопросы взаимодействия с другими интеграционными образованиями, подведены итоги выполнения решений предыдущего заседания совета и плана его работы в нынешнем году", - сообщает пресс-служба Исполнительного комитета Содружества Независимых государств.

На заседании состоится обмен опытом стран СНГ в области политики охраны биоразнообразия, атмосферного воздуха и недр, будут обсуждаться вопросы, касающиеся разработки методологии по возмещению ущерба, причиненного окружающей среде, организации взаимодействия с органами СНГ, в компетенцию которых входит рассмотрение отдельных вопросов в сфере экологии и охраны окружающей среды, а также ряд других вопросов.

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