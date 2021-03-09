Таджикистан через механизм COVAX получит 624 тыс. доз вакцины к маю 2021 года

Европейский Союз в Таджикистане и партнеры приветствуют первую партию вакцин против COVID-19 в международном аэропорту Душанбе, сообщает агентство "Азия плюс", передает Trend со ссылкой на Кабар.

Посол Европейского Союза Мэрилин Йосефсон подчеркнула:

«Я рада подтвердить прибытие первой партии в 192 тыс. доз противоковидной вакцины Astra/Zeneca в Таджикистан. Эта эффективная вакцина доставляется через механизм COVAX, на который Европейский Союз и его страны-члены выделили более 2,2 млрд. евро. Справедливый и равноправный доступ к вакцинам - ключ к преодолению этой пандемии, поскольку никто не в безопасности, пока все не будут в безопасности.

Я хотела бы поблагодарить Министерство здравоохранения и социальной защиты и наших близких партнеров по COVAX, ВОЗ и ЮНИСЕФ, за эффективное сотрудничество, координацию и запланированное внедрение вакцин на национальном уровне. Сначала медперсоналу на передовой, а затем постепенно - гражданам Таджикистана. Европейский Союз продолжает поддерживать Таджикистан в борьбе с COVID-19.

Кроме того, в рамках новой четырехлетней программы мы инвестируем 52 млн. евро в укрепление сектора здравоохранения в течение следующих лет».

Таджикистан посредством механизма COVAX получит 624 тыс. доз вакцины к маю 2021 года. Эти первоначальная партия покроет вакцинацию около 3% населения Таджикистана, в первую очередь, приоритетных групп - медицинских работников, учителей и людей старше пятидесяти лет. Механизм COVAX также оказывает техническую помощь странам-бенефициарам для обеспечения эффективных кампаний вакцинации. Это включает, например, разработку национального плана проведения вакцинации, оценку возможностей для хранения и распределения вакцин, или подготовку всеобъемлющего коммуникационного плана, объясняющего, почему вакцинация от COVID-19 так важна и кто получает приоритетность.