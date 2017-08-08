У туркменского берега Каспия уникальный орнитологический заповедник

АШХАБАД/ Trend/ - Хазарский (Каспийский) государственный природный заповедник можно назвать орнитологическим, потому что его основной целью является сохранение условий обитания, учёт и изучение водоплавающих и околоводных видов птиц, говорится в сообщении Государственного комитета Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам.

С момента основания заповедника одной из основных его задач является изучение и охрана птиц, прилетающих сюда из северных стран, таких как Россия и Казахстан, на зимовку, а также во время весенней и осенней миграций.

В статье говорится, что в разные годы, на Каспии были созданы три заповедника – на территории России, Азербайджана и Туркменистана. Эсенгулыйский орнитологический, а ныне – Хазарский государственный природный заповедник начал работать в 1932 году.

Ратифицированная Туркменистаном в 2008 году Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве мест обитания водоплавающих птиц, позволила включить в 2009 году северную акваторию Хазарского государственного заповедника в число резерватов международного значения и в список водно-болотных угодий, имеющих международное значение (Рамсарский список).

Охраняемые заливы являются традиционными местами зимовки и гнездования многих водно-болотных птиц, поэтому 72 процентов территории заповедника входят в Ключевые орнитологические территории Туркменистана.

Не менее велико биоразнообразие позвоночных животных заповедника. В морской акватории обитают редкие каспийская минога, шип, волжская сельдь, каспийская кумжа, белорыбица.

В материале также говорится, что в туркменском секторе Каспия обитают 55 видов морских рыб из 65 известных здесь учёным, пять – «краснокнижные». Здесь встречаются такие ценные виды, как белуга, осётр, севрюга, белорыбица, сельдь, кефаль, судак и другие.

(Автор: Гусейн Гасанов)