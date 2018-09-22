В Туркменистане открылся сезон соколиной охоты

22 сентября 2018 13:30 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане существует особенный вид охоты без применения охотничьего оружия - с ловчими птицами, говорится в сообщении Объединённого общества охотников и рыболовов страны.

Сезон соколиной охоты проходит с 22 сентября 2018 года до 1 февраля 2019 года.

Напомним, что в целом охотничий сезон, который продлится до 17 марта следующего года, начался в начале августа.

Любительская охота разрешена на волка, шакала, лисицу, корсака, степного и камышового кота, зайца-толая (не более двух для одного охотника), а также на сизого голубя, майну, лысуху, уток, поганок, большого и малого баклана, куропаток, гусей, белобрюхого и чернобрюхого рябков.

В то же время, есть территории, где запрещены все виды охоты, как, к примеру, в пределах низменности озера Зенги-баба, вдоль подводящих русел к отстойникам канализационных вод, на водохранилищах - местах массового отдыха граждан, сказано в материале.

Специалисты управлений охраны окружающей среды и сотрудники заповедников усилили охрану водоплавающих птиц в восточной части Каспийского моря и на всех внутренних водоемах страны, а также совместно с работниками сферы госрыбнадзора - проверку регистрации моторных лодок и других плавсредств.

При отсутствии необходимых разрешений на охоту, ношение и хранение охотничьего оружия действия граждан будут рассматриваться как браконьерство, сказано в материале.

Экологи напоминают, что охота запрещена на включенных в «Красную книгу» копытных и на другие виды: архар, джейран, винторогий козел, кулан, благородный олень, сайгак, а также выдра, медоед, полосатая гиена, леопард и ряд грызунов, в том числе редчайшие мышевидная и лесная сони.

Запрещёнными для охоты видами также являются: кудрявый и розовый пеликаны, чёрный аист, обыкновенный фламинго, дрофа, журавль-красавка, курообразные - турач и каспийский улар, все пернатые хищники.

Имеется ряд видов, не включённых в «Красную книгу» Туркменистана, но охота, на которых также запрещена. Это ондатра, лебеди, все подвиды фазанов, индийский дикобраз.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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