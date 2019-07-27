ОБСЕ обсудило в Ашхабаде вопросы оказания помощи жертвам торговли людьми

АШХАБАД /Trend/ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела в Ашхабаде "круглый стол", посвященный разработке эффективных методов оказания помощи жертвам торговли людьми, сообщает Trend со ссылкой на ашхабадский офис организации.

В мероприятии приняли участие представители парламента, генеральной прокуратуры, министерства юстиции, верховного суда, адвокатуры и других ведомств Туркменистана.

«Противодействие торговле людьми и оказание помощи жертвам этого преступления является ключевым приоритетом всех 57 государств-участников ОБСЕ», - приводятся в информации слова Натальи Дрозд, главы центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Посол подчеркнула важную роль сотрудничества международных организаций с гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами в целях выработки эффективных мер борьбы с торговлей людьми.

«Только посредством широкого сотрудничества и совместной деятельности мы можем достичь наиболее позитивных результатов в наших усилиях по противодействию торговле людьми и оказанию необходимой помощи пострадавшим от этого преступления», - добавила она.

Участники семинара обсудили вопросы по предоставлению статуса лица, пострадавшего от торговли людьми, оказанию стандартного пакета помощи пострадавшим лицам и регламенту работы центров реабилитации лиц, пострадавших от торговли людьми.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.