Туркменистан принял участие в заседании Организации экономического сотрудничества

11 ноября 2019 09:17 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Туркменистана приняла участие в работе заседания Совета министров иностранных дел стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Анталье, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Туркменистан на данном мероприятии представлял заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев.

В ходе заседания участники обсудили работу по реализации перспектив ОЭС до 2025 года, а также внесли предложения по дальнейшему упрочению внешнеэкономических связей на пространстве ОЭС и за его пределами.

Был отмечен вклад организации в поддержание стабильности и безопасности во всем регионе, говорится в сообщении.

Отдельно рассматривались вопросы активизации совместных проектов в сферах энергетики, транспорта, коммуникаций, науки и промышленности.

ОЭС (ECO - Economic Cooperation Organization) - межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году в составе Турции, Ирана, Пакистана. С 1992 года деятельность ОЭС активизировалась в связи с присоединением Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Отметим, что официальный Ашхабад на данном этапе считает, что обоснованными выглядят перспективы оптимизации транспортной сети по линиям «Север-Юг» и «Запад-Восток» с использованием автомобильного, железнодорожного и морского сообщения.

Данные проекты способны соединить обширные пространства от Тихого океана до Каспийского и Чёрного морей, от севера европейского континента до Индийского океана.

Ключевыми звеньями транснациональных транспортных коридоров призваны стать железные дороги Казахстан–Туркменистан–Иран и Туркменистан–Афганистан–Таджикистан, аэропорты в Ашхабаде и в велаятах (областях), скоростные автомагистрали, мосты через Амударью, международный морской порт города Туркменбаши, другие объекты, которые уже введены в строй и сооружаются в стране.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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