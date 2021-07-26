Рассмотрены дальнейшие задачи Межведомственной комиссии по выполнению международных обязательств Туркменистана в области прав человека

Туркменистан 26 июля 2021 21:20 (UTC+04:00)
Рассмотрены дальнейшие задачи Межведомственной комиссии по выполнению международных обязательств Туркменистана в области прав человека

24 июля 2021 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по выполнению международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

Председатель Межведомственной комиссии, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подчеркнул значимость систематической деятельности Межведомственной комиссии, осуществляемой в тесном сотрудничестве со специализированными агентствами ООН и соответствующими международными организациями. Он отметил важность инициатив, выдвигаемых Президентом Туркменистана, нацеленных на совершенствование национальной законодательной системы и предотвращение каких-либо правонарушений.

В ходе заседания были подведены итоги работы Комиссии за первое полугодие текущего года, обсуждены основные задачи её дальнейшей деятельности и приоритетные направления сотрудничества государственных структур и общественных организаций страны с международными партнерами. Обсуждены ключевые аспекты сотрудничества с Международной организацией труда.

Участники заседания обсудили процесс осуществления национальных планов и программ в области прав человека, в частности рассмотрена имплементация Национального плана действий по реализации прав детей в Туркменистане на период 2018 – 2022 годы.

Подчеркнуто, что Межведомственная комиссия уделяет особое внимание повышению уровня правовых знаний населения, расширению доступа граждан к соответствующей информации, в частности путем тематических публикаций в средствах массовой информации.

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