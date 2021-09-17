Туркменистан и ООН обсудили создание национальной базы данных по ЦУР

17 сентября состоялось совещание по сотрудничеству между Правительством Туркменистана и ООН по укреплению статистического потенциала и представлению отчетности по вопросам осуществления национальных ЦУР, Социально-экономическому плану реагирования и Рамочной программе сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН на 2021–2025 годы, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

В ходе встречи подчеркнута значимость активной совместной деятельности на системной основе, нацеленной на всестороннюю имплементацию основополагающих документов по реализации Повестки дня в области устойчивого развития.

В ходе встречи стороны детально рассмотрели начало Среднесрочного национального обзора ЦУР и 2-го Добровольного национального обзора. Обсужден ход совместной деятельности по созданию Национальной базы данных по ЦУР Туркменистана, а также подготовка к Переписи населения и жилищного фонда 2022 г.

В данном контексте, состоялся обмен мнениями касательно глобальной оценки национального статистического потенциала (ЕЭК ООН) и возможностей наращивания статистического потенциала, предлагаемых системой ООН.