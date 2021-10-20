Президент Туркменистана принял руководителя ПАО «ЛУКОЙЛ»

Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял главу Публичного акционерного общества (ПАО) «Лукойл» Вагита Алекперова, передает Trend со ссылкой на Электронную газету «Золотой век».

Выразив лидеру нации искреннюю признательность за уделённое время и предоставленную возможность обсудить перспективы сотрудничества, гость подтвердил высокую заинтересованность бизнес-кругов России и, в частности, возглавляемой им крупнейшей нефтяной компании в расширении взаимовыгодного партнёрства с нашей страной. Руководитель ПАО «Лукойл» также сердечно поздравил главу государства с 30-летним юбилеем независимости Туркменистана и пожелал новых выдающихся успехов в его масштабной деятельности на благо Родины и народа.

С удовлетворением констатировав традиционно дружественный, конструктивный характер туркмено-российских отношений, Президент Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил за поздравления и подчеркнул, что Туркменистан всегда открыт для продуктивного делового взаимодействия, в том числе в сфере ТЭК, где имеется огромный ресурсный и экономический потенциал.

В продолжение встречи состоялся обмен мнениями по актуальным направлениям двустороннего сотрудничества, широкие предпосылки для развития которого обус­лавливает претворяемая в жизнь нашей страной комплексная энергетическая стратегия. Её основными векторами выступают коренная модернизация нефтегазовой отрасли, наращивание добывающих и перерабатывающих мощностей, стимулирование инвестиционной деятельности, реализация совместно с зарубежными партнёрами крупных инфраструктурных проектов, диверсификация маршрутов вывода туркменских энергоносителей на мировой рынок.

Предметом обстоятельного обсуждения стали вопросы освоения углеводородных ресурсов Каспийского региона, где ключевым фактором является налаживание согласованного международного взаимодействия, базирующегося на правовых нормах и уважении интересов друг друга.

В данном контексте новые возможности для плодо­творного партнёрства открывает подписанный в январе текущего года Меморандум о взаимопонимании между Правительствами Туркменистана и Азербайджанской Республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Dostluk» в Каспийском море.

Проинформировав Президента Гурбангулы Бердымухамедова о деятельности ПАО «Лукойл» в нашей стране, в том числе о ходе реализации проектов в акватории Каспия, гость вновь подчерк­нул заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. Выразив главе государства глубокую признательность за оказываемое доверие, руководитель компании подтвердил намерение российских парт­нёров принимать активное участие в осуществляемых в Туркменистане масштабных отраслевых программах.

При этом отмечалось, что инициированная лидером нации дальновидная политика, созданный на перспективном туркменском рынке благоприятный инвестиционный климат и сформированная надёжная правовая база способствуют привлечению иностранных капиталовложений в разработку углеводородных месторождений, строительство сопутствующей инфраструктуры. Как заверил руководитель ПАО «Лукойл», возглавляемая им компания будет и впредь со всей ответственностью подходить к выполнению принятых на себя обязательств.

Лидер нации отметил, что, стремясь реализовать свой внушительный энергетический потенциал на общее благо, Туркменистан придаёт большое значение цифровизации нефтегазового сектора, внедрению в отрасль инновационных экологически чистых технологий и лучших достижений научно-технического прогресса. И здесь может найти эффективное практическое применение передовой опыт ведущих иностранных, в том числе российских компаний, с которыми налажены давние партнёрские связи.

В завершение встречи Президент Гурбангулы Бердымухамедов и руководитель ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов обменялись доб­рыми пожеланиями, выразив уверенность в успешном продолжении двустороннего сотрудничества на взаимовыгодной долгосрочной основе.