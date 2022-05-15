ОБСЕ нацелена на развитие всестороннего сотрудничества с Туркменистаном (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Туркменистан нацелены на активное всестороннее сотрудничество, в частности в областях энергетики и транспорта.

Об этом сказали Trend в ОБСЕ.

"ОБСЕ продолжит активно сотрудничать с Туркменистаном с целью раскрытия потенциала страны в области альтернативных источников энергии, таких как экологически чистый водород и геотермальная энергия, и продолжит оказывать поддержку в развитии регионального сотрудничества в областях транспорта и логистики", - сказали в организации.

В то же время, согласно информации, ОБСЕ окажет поддержку порту Туркменбаши в получении сертификата "EcoPorts", улучшая его на основе богатого опыта самых загруженных и успешных портов мира.

Было отмечено, что сотрудничество между ОБСЕ и Туркменистаном также сосредоточено на сферах цифровизации, возобновляемых источников энергии и управления окружающей средой.