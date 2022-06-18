ЮНЕСКО активно сотрудничает с Туркменистаном в сфере культуры

БАКУ /Trend/ - Специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) активно сотрудничает с Туркменистаном в области культуры.

Об этом сказали Trend в ЮНЕСКО.

"На сегодня ЮНЕСКО активно работает в области культуры с соответствующими национальными органами Туркменистана с целью восстановления объекта Шелкового пути – Караван-сарая Акча-Кала, а также наращивания потенциала управления объектами наследия Шелкового пути для устойчивого развития туризма в стране", - сказали в организации.

Было отмечено, что ЮНЕСКО планирует проводить работу по укреплению потенциала в области управления рисками на случай непредвиденных ситуаций в музеях, а также укреплению потенциала и подготовке файлов для заявок в области инвентаризации нематериального культурного наследия.

"Некоторые из областей, которыми мы занимаемся, являются новыми, например, программа ЮНЕСКО "Память мира", целью которой является сохранение и обеспечение доступа к документальному наследию. Есть и работа, связанная с Информационной системой управления образованием (EMIS), которую мы развиваем на основе наших предыдущих достижений в Туркменистане", - сказали в ЮНЕСКО.