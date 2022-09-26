Туркменистан активизирует сотрудничество с международными финансовыми организациями

БАКУ /Trend/ - Туркменистан активизирует сотрудничество с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития.

Об этом заявил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на заседании Госсовета, передает Trend в понедельник со ссылкой на Turkmenportal.

Он отметил, что Туркменистан продолжит взаимодействие с международными финансовыми институтами и в частности, будет поэтапно совершенствовать механизмы привлечения иностранных инвестиций в целях поддержки предпринимательства, финансирования производителей отечественных товаров, а также малого и среднего бизнеса.

Глава государства подчеркнул, что отдельное внимание будет уделено финансированию конкурентоспособной, технологичной, ресурсо- и энергосберегающей, экологически чистой электронной и электротехнической промышленности.