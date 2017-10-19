Книга регистрации проверок для бизнеса Узбекистана обрела мобильную версию

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министерство юстиции Узбекистана выпустило мобильную версию электронной формы книги регистрации проверок.

По данным Минюста, для использования данной версией книги регистрации проверок субъект предпринимательства (пользователь) используя электронно-цифровую подпись должен зайти на сайт «etk.minjust.uz» и получить пароль.

Посредством электронной формы книги регистрации проверок субъекты предпринимательства могут знакомиться с законодательством, регулирующим данную сферу и планом-графиком проверок, направлять обращения в Единый интерактивный портал государственных услуг и органы юстиции.

Данная система имеет большое значение для оценки законности проводимых проверок при деятельности субъектов предпринимательства, является механизмом, ограничивающим от незаконных проверок, кроме того, служит дополнительным фактором при восстановлении нарушенных прав и интересов субъектов предпринимательства.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Хазар Ахундов)