Книга регистрации проверок для бизнеса Узбекистана обрела мобильную версию

19 октября 2017 15:39 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министерство юстиции Узбекистана выпустило мобильную версию электронной формы книги регистрации проверок.

По данным Минюста, для использования данной версией книги регистрации проверок субъект предпринимательства (пользователь) используя электронно-цифровую подпись должен зайти на сайт «etk.minjust.uz» и получить пароль.

Посредством электронной формы книги регистрации проверок субъекты предпринимательства могут знакомиться с законодательством, регулирующим данную сферу и планом-графиком проверок, направлять обращения в Единый интерактивный портал государственных услуг и органы юстиции.

Данная система имеет большое значение для оценки законности проводимых проверок при деятельности субъектов предпринимательства, является механизмом, ограничивающим от незаконных проверок, кроме того, служит дополнительным фактором при восстановлении нарушенных прав и интересов субъектов предпринимательства.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Хазар Ахундов)

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Вашингтоне обсуждалось узбекско-американское межпарламентское сотрудничество
Узбекистан 15:47
Президент Ирана принял делегацию Узбекистана
Узбекистан 14:25
В Узбекистане упразднена холдинговая компания «Узпахтасаноатэкспорт»
Узбекистан 10:36
Лицензирование будет для всех специалистов здравоохранения Узбекистана
Узбекистан 08:55
В Ташкенте прошел форум «Исламская солидарность: на примере Узбекистана и Азербайджана»
Узбекистан 06:31
В системе юстиции Узбекистана идет обучение по электронному судопроизводству Е-SUD
Узбекистан 06:26
Из Ташкента в Алматы и Астану полеты будут проводиться чаще
Узбекистан 06:23
Аудиторию телеканалов Узбекистана измерят профессионалы
Узбекистан 06:19
Корейские специалисты консультируют оптимизацию аэропорта «Ташкент»
Узбекистан 06:17
Администрация национальной зоны UZ вступила в Азиатско-тихоокеанскую ассоциацию
Узбекистан 06:12
Делегация Узбекистана встретилась с министром нефти Ирана
Энергетика 18 октября 16:53
Узбекистан и США планируют наращивать официальные и деловые контакты
Узбекистан 18 октября 16:26
Посол Узбекистана в США вручил копии верительных грамот
Узбекистан 18 октября 15:44
Подтверждена интеллектуальная собственность новых сортов хлопчатника
Узбекистан 18 октября 11:34
Узбекистан и Иран расширяют инвестиционное сотрудничество
Бизнес 18 октября 10:46
В аэропортах Узбекистана с нового года заработает «зеленый коридор»
Узбекистан 18 октября 07:13
Суды Ферганской долины Узбекистана получили мультимедийное оборудование
Бизнес 17 октября 19:58
Новый продавец цемента вышел на биржевой рынок Узбекистана
Бизнес 17 октября 18:07