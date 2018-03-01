Узбекистан развивает винодельческую отрасль

1 марта 2018 21:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан в 2019 году расширит число производителей виноградных вин, виноматериалов и коньячного спирта.

Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О мерах по коренному совершенствованию винодельческой отрасли и реализации алкогольной продукции».

Согласно постановлению, с 1 апреля 2018 года исключается требование об установлении срока годности винодельческой продукции и производителям такой продукции предоставляется право самостоятельно определять срок ее хранения.

С 1 июля 2018 года предприятиям-производителям алкогольной продукции предоставляется право реализовывать в розницу собственную винодельческую продукцию в призаводских дегустационных зонах (местах), организуемых по туристским маршрутам.

А с 1 января 2019 года отменяется лицензирование деятельности по производству натуральных виноградных вин, выработанных из сырья с собственных виноградных плантаций, с отнесением таких вин к категории сельскохозяйственной продукции.

Тем же постановлением АО «Узвиносаноат-холдинг» переименовано в АО «Узшаробсаноат».

Отметим, что согласно указу президента с 2018 года планируется ежегодное проведение в республике фестиваля вина и Международного дегустационного конкурса с привлечением аккредитованных в стране дипломатических представительств, иностранных туристов, представителей винодельческой отрасли различных стран, экспертов, специалистов.

Также президент поручил создать до 1 января 2020 года информационную систему контроля и учета движения алкогольной продукции, содержащую детальную информацию обо всех производителях алкогольной продукции, объемах ее производства (вид, наименование и другая информация) и реализации по цепочке «производитель – оптовый продавец – розничный продавец – потребитель». Система должна полностью заработать к 1 декабря 2022 года.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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