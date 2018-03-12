Мирзиёев примет участие в открытии Года Узбекистана в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на этой неделе посетит Казахстан.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Казахстана Айдос Укибай на официальной странице в Facebook.

Согласно информации, 15 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев примут участие в торжественной церемонии открытия Года Узбекистана в Казахстане.

Президенты Узбекистана и Казахстана также посетят гала-концерт мастеров искусств, отметил Айдос Укибай.

В церемонии примет участие большая делегация Узбекистана, в которую войдут около 190 человек — представители министерства культуры, Академии художеств и ассоциации «Хунарманд». Также запланирована выставка изобразительного искусства и ремесел.

15 марта глава Узбекистана примет участие в рабочей встрече глав государств Центральной Азии — Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Напомним, что 9-10 марта президент Узбекистана находился с госвизитом в Душанбе.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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