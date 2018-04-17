В Узбекистане вновь повышаются тарифы на холодную воду

17 апреля 2018 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте с 1 мая 2018 года повысятся тарифы на холодную воду, сообщает во вторник государственное унитарное предприятие «Сувсоз».

Согласно информации, стоимость одного кубометра холодной воды для населения повысится со 195 до 245 сумов, на канализационные услуги — со 165 сумов до 210 сумов.

Кроме того, для потребителей Ташкента вводится специальная надбавка к тарифам на услуги питьевого водоснабжения на 2018 год в размере 100 сумов за один кубометр.

Напомним, что последнее повышение тарифов на холодную воду произошло 14 февраля этого года.

Ранее, с 1 апреля компания «Узтрансгаз» повысила тарифы на природный газ, отпускаемый населению, на 10 процентов.

Новый реестр цен был утвержден министерством финансов Узбекистана 16 марта 2018 года.

При наличии счетчика стоимость 10 кубометров природного газа составляет 2897,4 сума вместо 2634 сумов ранее, что означает десятипроцентный рост.

Официальный курс на 17 апреля - 8077.26 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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Azernews Newspaper
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