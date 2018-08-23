Узбеки лидируют по количеству полученных российских паспортов

23 августа 2018 12:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бывшие граждане Узбекистана заняли первое место по количеству полученных российских паспортов, передают узбекские СМИ.

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 104 иностранца получили гражданство Российской Федерации.

Согласно информации, российское гражданство получили 16 человек из Узбекистана, заняв, тем самым, первое место по количеству полученных российских паспортов.

Второе место заняла Молдова с 14 бывшими гражданами.

Также российское гражданство получили по 10 человек из Белоруссии и Таджикистана, девять – из Азербайджана, по пять уроженцев Афганистана, Украины и Вьетнама, по два жителя Франции, Турции и Израиля и по одному из Кипра, Италии, Индии, США и ФРГ.

Данные лица приобретают гражданство со дня принесения каждым из них присяги гражданина РФ, за исключением несовершеннолетних – дети вступают в гражданство одновременно с принесением присяги их родителями.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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