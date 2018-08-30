Президент Узбекистана наградил орденами Алишера Усманова и Вагита Алекперова

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в преддверии 27-й годовщины независимости Узбекистана наградил предпринимателей Алишера Усманова и Вагита Алекперова орденами "Эл юрт хизмати" ("Всенародного признания и уважения") и "Дустлик" ("Дружба"). Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе главы республики.

"А.Усманов награжден за огромный вклад в укрепление экономических, общественных и культурно-гуманитарных связей между Узбекистаном и РФ", а "В.Алекперов - "За большой вклад в развитие нефтегазового комплекса и повышение эффективности использования углеводородных ресурсов Узбекистана", - говорится в текстах указов главы государства.

В документах отмечается, что отмечены заслуги Усманова в сохранении богатого исторического наследия и национальных ценностей, подчеркиваются заслуги Алекперова по внедрению инновационных технологий по добыче и переработке углеводородного сырья, добываемого в республике.

Накануне Дня независимости, который отмечается в Узбекистане 1 сентября, Мирзиёев наградил также государственных деятелей, предпринимателей, деятелей науки и культуры из стран ближнего и дальнего зарубежья.

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