Города Узбекистана и Таджикистана свяжут новые автобусные маршруты

БАКУ /Trend/ - Города Узбекистана и Таджикистана свяжут три новых межгосударственных автобусных маршрута. Об этом сообщают в понедельник узбекистанские СМИ.

В частности, запущены автобусные маршруты: "Термез – Душанбе", "Денау – Душанбе" и "Самарканд – Пенджикент".

Протяженность международного автобусного маршрута "Термез – Душанбе" - 251 километр. Общее время, потраченное на поездку, составит примерно 5 часов 39 минут. Стоимость проезда – 70 тысяч сумов.

Что касается поездки из Денау в Душанбе, то здесь расстояние намного меньше – 107 километров. Время в пути составит 2 часа 25 минут. Стоимость проезда из Денау в Душанбе – 40 тысяч сумов.

Общая протяжённость автобусного маршрута "Самарканд – Пенджикент" составит 64 километра, время в пути – 1 час 25 минут, стоимость – 20 тысяч сумов при поездке из Узбекистана.

Напомним, что Узбекистан и Таджикистан 15 мая этого года открыли первый регулярный международный автобусный маршрут по направлению Ташкент – Худжанд – Ташкент. Пропуск автобусов и пассажиров осуществляется через контрольно-пропускные пункты "Ойбек" (Узбекистан) и КПП "Фотехобод" (Таджикистан).

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