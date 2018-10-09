Церемония пуска проекта АЭС в Узбекистане пройдет 19 октября

9 октября 2018 14:25 (UTC+04:00)

Церемония пуска проекта первой АЭС в Узбекистане пройдет 19 октября и может быть приурочена к официальному визиту в республику президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава "Росатом - Международная сеть" Александр Мертен, передает во вторник ТАСС.

"Ожидается, что церемония запуска проекта пройдет 19 октября, гарантированная эксплуатация энергоблока рассчитана на 60 лет с возможностью продления на 20 лет, мощность станции будет составлять пятую часть всей генерируемой в республике электроэнергии", - сказал он, приветствуя участников совместного семинара миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и рабочей группы ГК "Росатом".

Представитель института ядерной физики Академии наук республики в своем выступлении на семинаре отметил, что при выборе партнера для реализации проекта в такой деликатной и высокотехнологичной отрасли Узбекистан исходил из того, что Росатом является безусловным мировым лидером в данной сфере, обладающим самыми современными технологиями и реакторами. По его словам, площадка для АЭС находится на границе Навоийской и Бухарской областей Узбекистана, в районе озера Тудакуль.

Кремль официально не объявлял даты поездки президента России в Узбекистан, однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее заявлял, что "визит в Узбекистан, действительно, находится в высокой стадии подготовки".

Межправительственное соглашение между Россией и Узбекистаном о строительстве АЭС было подписано в сентябре текущего года. Для сооружения АЭС Узбекистан выбрал российский реактор ВВЭР-1200 поколения "3+", который успешно эксплуатируется как в России, так и за ее пределами, он отвечают всем стандартам безопасности и требованиям МАГАТЭ.

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