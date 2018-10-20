Мирзиёев, Путин и Назарбаев встретились в Сарыагаше

20 октября 2018 23:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президенты Узбекистана, России и Казахстана в субботу провели неформальную встречу в Сарыагаше Туркестанской области Казахстана, сообщает Gazeta.uz.

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин прибыли в соседнюю страну для встречи с Нурсултаном Назарбаевым по завершении российским президентом государственного визита в Узбекистан.

Как сообщила пресс-служба президента Казахстана, в ходе встречи главы государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, были затронуты вопросы взаимодействия Узбекистана, Казахстана и России в рамках СНГ и других международных организаций, а также ключевые аспекты региональной и международной повестки дня.

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