Посол Узбекистана обсудил с российской Boos Lighting Group перспективы организации производства осветительных приборов

23 января 2019 16:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Москве состоялась встреча посла Узбекистана в Российской Федерации Ботиржона Асадова с президентом российской корпорации Boos Lighting Group Георгием Боосом, Trend сообщает со ссылкой на UzDaily.

Основной целью встречи стало налаживание сотрудничества с Boos Lighting Group. Представители корпорации были ознакомлены с созданными в Узбекистане благоприятными условиями для инвестирования и ведения бизнеса. Особое внимание уделялось действующим в нашей стране свободным экономическим зонам, где инвесторам предоставляются различные налоговые, таможенные и другие льготы.

В ходе переговоров с президентом Boos Lighting Group обсуждался вопрос налаживания на территории Узбекистана производства осветительных приборов.

Интерес российских партнеров к выпуску своей продукции в Узбекистане понятен: экономика страны растет стремительными темпами, строятся новые жилые кварталы, промышленные объекты, учреждения культуры и спорта. Это масштабный рынок, на котором возможно успешно развивать производство конкурентоспособной по соотношению «цена-качество» продукции. Помимо этого, весьма важно изучить опыт российской корпорации в области применения осветительных приборов для эффектной подсветки различного рода объектов, в том числе исторических и культурных памятников.

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