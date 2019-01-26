Столица Узбекистана ждет от иностранных инвесторов 2,7 млрд долларов в 2019 году

БАКУ/Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 января ознакомился с инвестиционными проектами, которые намечено реализовать в Ташкенте в 2019 году, Trend сообщает со ссылкой на NUZ.

Как сообщили в пресс-службе главы республики, президент, на состоявшейся 21 декабря 2018 года внеочередной сессии народных депутатов Ташкентского городского Кенгаша, отметил необходимость привлечения в столицу представителей крупного бизнеса и потенциальных инвесторов и создания в городе максимально благоприятного инвестиционного климата.

В связи с этим 4 января текущего года Кабинетом Министров было принято постановление о дополнительных мерах по привлечению прямых иностранных инвестиций в инфраструктурное развитие столицы. В соответствии с этим в 2019 году намечено привлечь в экономику Ташкента 2,7 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций и реализовать за счет этого 273 проекта.

На презентации проектов были проанализированы направления и места их реализации, сроки освоения средств.

Так, планируется осуществить 115 проектов в металлургической, текстильной, пищевой, строительной, фармацевтической, нефтехимической и других отраслях промышленности, 103 проекта в сфере услуг и 55 проектов в сфере жилищного строительства. Это позволит создать около 37 тысяч новых рабочих мест и улучшить бытовые условия населения.

Президент уделил особое внимание экономической эффективности и социальной значимости проектов и дал указания по содействию иностранным инвесторам, контролем над реализацией проектов в установленные сроки.

"Без инвестиций экономика не двигается вперед. Если создадим надлежащую среду, инфраструктуру для инвесторов, будут рабочие места, расширится выпуск продукции, увеличится поступление налогов. Необходимо стимулировать предприятия к тому, чтобы они вкладывали средства в свое развитие", - сказал Шавкат Мирзиёев.

На состоявшемся 8 января видео-селекторном совещании глава государства поручил прекратить практику откладывания освоения основной части инвестиций на последние месяцы года и довести показатели освоения во всех отраслях и регионах минимум до 35 процентов в первом полугодии и 70 процентов по итогам девяти месяцев. В соответствии с этим и в городе Ташкенте 70 процентов инвестиций текущего года планируется освоить в первом-третьем кварталах. По каждому проекту конкретно определены этапы и сроки реализации, а также ответственные за нее лица.

В ходе презентации рассказано о механизме мониторинга и контроля реализации инвестиционных проектов. Так, в каждом районе столицы образована рабочая группа во главе с прокуратурой города Ташкента. Конкретно определены меры, принимаемые на всех этапах от выделения земельных участков инвесторам до сдачи объекта в эксплуатацию. Это обеспечит прозрачность, честность, исключит коррупцию в процессе оформления и реализации проектов.

Шавкат Мирзиёев отметил необходимость поддержки проектов, оперативного решения вопросов, которые могут возникнуть при их реализации, оказывать помощь эффективному функционированию предприятия и после введения их в строй.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.