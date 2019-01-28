Узбекистан поднялся на 12 позиций в американском рейтинге экономических свобод

28 января 2019 11:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Американский исследовательский институт Heritage Foundation присвоил Узбекистану 140 место среди 180 стран мира в рейтинге экономических свобод (2019 Index of Economic Freedom), Trend сообщает со ссылкой UzDaily.

Отметим, что по сравнению с предыдущим рейтингом Узбекистан поднялся на 12 позиций в рейтинге и теперь индекс составляет 53,3 (+1,8 пункта).

Индекс страны улучшился за счет повышения уровня деловой свободы, прав собственности и фискальной свободы, торговой свободы, трудовой свободы и т.д. Однако экономика Узбекистана остается в категории «несвободных».

Возглавили рейтинг, как и в прошлом году, экономики Гонконга (индекс – 90,2), Сингапура (89,4), Новой Зеландии (84,4), Швейцарии (81,9), Австралии (80,9) и Ирландии (80,5). Наихудшие показатели у экономики Кубы (27,8), Венесуэлы (25,9) и Северной Кореи (5,9).

Индекс экономической свободы - это ежегодный индекс и рейтинг, созданный в 1995 году Heritage Foundation и The Wall Street Journal для измерения степени экономической свободы в странах мира.

Согласно индексу, базовые институты, которые защищают свободу отдельных лиц отстаивать свои собственные экономические интересы, ведут к большему процветанию общества в целом.

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