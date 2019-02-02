У узбекского банка «Асака» новый председатель

БАКУ /Trend/ - Нодирбек Сайдуллаев назначен новым председателем правления государственного банка «Асака», сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минюста Узбекистана.

До этого назначения он работал первым заместителем председателя правления Национального банка внешнеэкономической деятельности.

Ранее председателем правления государственного банка «Асака» был Кахрамон Муллажанов.

Банк «Асака» на протяжение более 23 лет уверенно удерживает лидирующие позиции на рынке финансовых услуг c 1995 года. Акционерами банка являются министерство финансов Республики Узбекистан, акционерная компания «Узавтосаноат», Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан и др. участники.

Банк «Асака» является одним из ведущих банков Узбекистана по объему капитала и активов. Стремясь к сотрудничеству с самым широким диапазоном участников экономической жизни страны, он ставит перед собой задачу отвечать разнообразным нуждам хозяйствующих субъектов вне зависимости от формы собственности и масштаба деятельности, а также всех социальных слоев населения страны. Основной акцент банк делает на качество предоставляемого сервиса в сочетании с индивидуальным и гибким подходом к каждому клиенту.

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