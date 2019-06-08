Оглашены сроки начала производства автомобилей Hyundai в Узбекистане

БАКУ/Trend/ - Южнокорейская Hyundai начнет производить автомобили в Наманганской области с февраля 2020 года, передает Trend со ссылкой на uz.sputniknews.ru.

Как отмечается, на сегодняшний день в проект инвестировано 11 миллионов долларов. Завод будет выпускать три тысячи машин в год. Восемьюдесятью процентами акций будет владеть Hyundai, двадцать останутся в распоряжении хокимията.

Отметим, что ранее сообщалось, что Hyundai запустит производство коммерческого автотранспорта в Наманганской области в сентябре 2019 года. Компания собиралась поначалу выпускать до 400 грузовиков, микроавтобусов и автобусов и постепенно увеличить объемы производства до 2,5 тысячи единиц. Отмечалось, что в среднесрочный перспективе уровень локализации производства может достигнуть 50 процентов машин.

В ноябре 2017 года в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Республику Корея был подписан меморандум о взаимопонимании, об организации серийного производства автомобилей Hyundai в Узбекистане. Документ подписан между Государственным комитетом по инвестициям республики и компанией Evergreen Motors — официальным дистрибьютором KIA и Hyundai в СНГ.

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