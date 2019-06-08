Оглашены сроки начала производства автомобилей Hyundai в Узбекистане

8 июня 2019 10:27 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Южнокорейская Hyundai начнет производить автомобили в Наманганской области с февраля 2020 года, передает Trend со ссылкой на uz.sputniknews.ru.

Как отмечается, на сегодняшний день в проект инвестировано 11 миллионов долларов. Завод будет выпускать три тысячи машин в год. Восемьюдесятью процентами акций будет владеть Hyundai, двадцать останутся в распоряжении хокимията.

Отметим, что ранее сообщалось, что Hyundai запустит производство коммерческого автотранспорта в Наманганской области в сентябре 2019 года. Компания собиралась поначалу выпускать до 400 грузовиков, микроавтобусов и автобусов и постепенно увеличить объемы производства до 2,5 тысячи единиц. Отмечалось, что в среднесрочный перспективе уровень локализации производства может достигнуть 50 процентов машин.

В ноябре 2017 года в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Республику Корея был подписан меморандум о взаимопонимании, об организации серийного производства автомобилей Hyundai в Узбекистане. Документ подписан между Государственным комитетом по инвестициям республики и компанией Evergreen Motors — официальным дистрибьютором KIA и Hyundai в СНГ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан расширит экспорт табака
Бизнес 7 июня 11:05
Компания Rieter планирует поставить Узбекистану оборудование на более чем $100 млн
Бизнес 6 июня 16:11
Наманганская область продолжает сотрудничество с индийскими компаниями
Бизнес 6 июня 12:27
Узбекистан рекультивирует выбывшие из оборота земли
Бизнес 6 июня 11:27
"Узбектелеком" намерен привлечь кредит для расширения широкополосного доступа к интернету
Бизнес 5 июня 15:22
Кирпичный завод Узбекистана переходит с газа на уголь
Энергетика 5 июня 14:05
Лента новостей
Беларусь и Туркменистан провели межмидовские консультации
Туркменистан 11:40
Германия осуществляет в Туркменистане экологический проект
Бизнес 11:38
Турецкая Norsel наладит производство синтепона в Туркменистане
Бизнес 11:36
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 11:36
Тяжелое ДТП на дороге Губа-Гусар, трое пострадавших (ФОТО)
Происшествия 11:29
В результате взрыва в Пакистане погибли четверо военнослужащих
Другие страны 11:20
ВС Армении 19 раз нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 11:12
Азербайджанская делегация участвует в XXIII Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге
Экономика 10:57
В ЮНЕСКО отметят юбилей Бакинского государственного университета
Общество 10:45