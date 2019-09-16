В Афганистане из-за подрыва ЛЭП прервано электроснабжение из Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Действующие в Афганистане боевики антиправительственных сил взорвали в провинции Баглан линию электропередачи (ЛЭП), по которой осуществлялись поставки электроэнергии из Узбекистана, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на TOLOnews.

В результате этого без электроэнергии остались 11 провинций Афганистана, в том числе Кабул.

Напомним, что Узбекистан планирует завершить к декабрю 2019 года строительство новой линии электропередачи Сурхан – Пули-Хумри. Изначально проект стоимостью 150 миллионов долларов (118 миллионов долларов – средства афганской стороны) планировалось завершить к концу 2020 года. ЛЭП протяженностью 260 км позволит увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан на 70 процентов – до 6 миллиардов кВт.ч в год.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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