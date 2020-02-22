США передали Узбекистану медматериалы в связи с предотвращением угрозы коронавируса

БАКУ /Trend/ - Сотрудники посольства США в Ташкенте 20 февраля доставили 600 комплектов средств индивидуальной защиты в Республиканский центр профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций при министерстве здравоохранения.

Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на посольство США в Ташкенте.

Ранее министерство здравоохранения обратилось ко всем международным донорам с просьбой о поставках средств индивидуальной защиты и тест-наборов для диагностики коронавируса.

В ответ на эту просьбу Агентство США по уменьшению угрозы (DTRA) выделило средства на приобретение шести сотен комплектов средств индивидуальной защиты, включая комбинезоны, маски для лица, пластиковые маски, респираторы модели N95 и перчатки.

Средства индивидуальной защиты будут храниться как часть национального резерва, а также будут использоваться в случае обнаружения коронавируса в стране.

Напомним, что власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 76 тысяч человек, скончались 2345, излечились свыше 20 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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