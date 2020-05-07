Узбекистан снизил экспорт электроэнергии в Афганистан

Узбекистан 7 мая 2020 13:22 (UTC+04:00)
Узбекистан снизил экспорт электроэнергии в Афганистан

В пресс-службе АО "Национальные электрические сети Узбекистана" сообщили о том, что из-за военных действий в два раза снижен экспорт электроэнергии в Афганистан, передает Trend со ссылкой на Sputnik Узбекистан.

Стало известно, что 26 апреля текущего года в результате вооруженных столкновений был поврежден опорный столб № 562 воздушных сетей между подстанциями "Пули Хумри" и "Чимтала" на территории Исламской Республики Афганистан (ИРА). В этой связи поставка электроэнергии в Афганистан снизилась с 280 МВт до "нуля".

Как сообщили позже, сбой был устранен афганской стороной и экспорт восстановлен.

По данным компании Da Afghanistan Breshna Shercat (DABS), которая занималась восстановлением линий электропередач, из-за продолжающихся военных действий на территории ИРА произошли повторные сбои подачи электроэнергии.

Со вчерашнего дня экспорт в Афганистан сократился почти в два раза по сравнению с началом месяца (в среднем за сутки 1,4 млн кВт/ч).

По данным представителей электросетевой компании, для восстановления поврежденных электросетей потребуется несколько дней.

Согласно межправительственному соглашению, подписанному 25 декабря 2019 года между Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) и АО "Национальные электрические сети Узбекистана", из Узбекистана в ИРА поставка электроэнергии производится регулярно (за исключением перебоев, вызванных техническими сбоями в Афганистане).

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