Французская «Schneider Electric» заинтересована в долгосрочном партнерстве с узбекскими партнерами

Представители посольства Узбекистана в Париже совместно с Ассоциацией «Узэлтехсаноат» и Агентством по привлечению иностранных инвестиций при Министерстве инвестиций и внешней торговли провели видеоконференцию с руководством французской компании «Schneider Electric», на которой обсудили вопросы развития инвестиционного сотрудничества в электронной и электротехнической промышленности, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

В ходе встречи узбекская сторона проинформировала партнеров по переговорам о деятельности Ассоциации «Узэлтехсаноат», благоприятном инвестиционном и деловом климате в республике, намерениях освоения высокотехнологичных производств по выпуску электротехнической продукции с участием ведущих профильных зарубежных компаний.

Руководитель компании «Schneider Electric» по развитию бизнеса в России и странах СНГ С.Мележик, отметив огромный промышленный потенциал Узбекистана, выразил готовность компании развивать долгосрочное сотрудничество с узбекскими партнерами.

В частности, была высказана заинтересованность в проекте по производству автоматических выключателей разной мощности и переключателей. Французские предприниматели согласились изучить его ключевые параметры для дальнейшего рассмотрения.

Стороны договорились провести дополнительную встречу с представителями Ассоциации «Узэлтехсаноат» для дальнейшего обмена детальной информацией по вопросам сотрудничества.