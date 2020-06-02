В Узбекистане число случаев заражения COVID-19 достигло 3718
В Узбекистане число случаев заражения COVID-19 достигло 3718.
Об этом в ежедневном отчете сообщает минздрав, передает Trend со ссылкой на kun.uz.
«По состоянию на 2 июня 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3718 (+16)», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в 12 случаях вирус выявлен у граждан в карантинном комплексе (все прибыли из Казахстана), 2 – в Ташкенте, а также у двух водителей грузовых автомобилей дальнего следования.
В стране от коронавирусной инфекции выздоровели 2859 человек. Общее количество жертв – 15. Таким образом, количество активных случаев заражения составляет 844.
Лента новостей
Агентство пищевой безопасности выявило болезни на яблонях, персиках и нектаринах в Азербайджане (ФОТО)
MEDEF: Азербайджанские и французские компании имеют реальные возможности сотрудничества как минимум в четырех секторах
Президент Ильхам Алиев: Наши усилия по инвестированию инфраструктуры, придающей импульс развитию индустриализации, диверсификации и промышленности, действительно дают хорошие результаты
В Азербайджане выявлено 168 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечилось 80, скончалось 5 человек - Оперативный штаб